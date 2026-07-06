LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | stavolta niente regali! Pogacar stacca tutti e si aggiudica la terza frazione

Notizia in breve

Tadej Pogacar ha vinto la terza tappa del Tour de France 2026, staccando tutti gli avversari. La frazione si è conclusa con il ciclista in testa, senza regali o sorprese di rilievo. La classifica generale vede Pogacar in prima posizione, seguito dai principali contendenti. La top ten di oggi include altri corridori tra cui alcuni italiani e stranieri, ma nessun cambiamento significativo in vetta. La corsa prosegue con le prossime tappe previste nel calendario.