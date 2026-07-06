LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | stavolta niente regali! Pogacar stacca tutti e si aggiudica la terza frazione

Da oasport.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tadej Pogacar ha vinto la terza tappa del Tour de France 2026, staccando tutti gli avversari. La frazione si è conclusa con il ciclista in testa, senza regali o sorprese di rilievo. La classifica generale vede Pogacar in prima posizione, seguito dai principali contendenti. La top ten di oggi include altri corridori tra cui alcuni italiani e stranieri, ma nessun cambiamento significativo in vetta. La corsa prosegue con le prossime tappe previste nel calendario.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 17.20 Questa la top ten di oggi: 1 POGA?AR Tadej UAE Team Emirates – XRG 4:45:11 2 VINGEGAARD Jonas Team Visma Lease a Bike 0:02 3 CARAPAZ Richard EF Education – EasyPost 0:02 4 SEIXAS Paul Decathlon CMA CGM Team 0:02 5 JOHANNESSEN Tobias Halland Uno-X Mobility 0:04 6 VAN EETVELT Lennert Lotto Intermarché 0:04 7 LIPOWITZ Florian Red Bull – BORA – hansgrohe 0:04 8 EVENEPOEL Remco Red Bull – BORA – hansgrohe 0:04 9 DEL TORO Isaac UAE Team Emirates – XRG 0:04 10 AYUSO Juan Lidl – Trek 0:04 17.19 E’ Tadej Pogacar la nuova maglia gialla! Lo sloveno strappa il primato a Vingegaard per questione di centesimi: 17. 🔗 Leggi su Oasport.it

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