LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | stavolta niente regali! Pogacar stacca tutti e si aggiudica la terza frazione
Tadej Pogacar ha vinto la terza tappa del Tour de France 2026, staccando tutti gli avversari. La frazione si è conclusa con il ciclista in testa, senza regali o sorprese di rilievo. La classifica generale vede Pogacar in prima posizione, seguito dai principali contendenti. La top ten di oggi include altri corridori tra cui alcuni italiani e stranieri, ma nessun cambiamento significativo in vetta. La corsa prosegue con le prossime tappe previste nel calendario.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 17.20 Questa la top ten di oggi: 1 POGA?AR Tadej UAE Team Emirates – XRG 4:45:11 2 VINGEGAARD Jonas Team Visma Lease a Bike 0:02 3 CARAPAZ Richard EF Education – EasyPost 0:02 4 SEIXAS Paul Decathlon CMA CGM Team 0:02 5 JOHANNESSEN Tobias Halland Uno-X Mobility 0:04 6 VAN EETVELT Lennert Lotto Intermarché 0:04 7 LIPOWITZ Florian Red Bull – BORA – hansgrohe 0:04 8 EVENEPOEL Remco Red Bull – BORA – hansgrohe 0:04 9 DEL TORO Isaac UAE Team Emirates – XRG 0:04 10 AYUSO Juan Lidl – Trek 0:04 17.19 E’ Tadej Pogacar la nuova maglia gialla! Lo sloveno strappa il primato a Vingegaard per questione di centesimi: 17. 🔗 Leggi su Oasport.it
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