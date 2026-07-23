LIVE Tour de France si sale a Orcières Merlette | al via la 18ª tappa
È iniziata la 18ª tappa del Tour de France, con partenza da Orcières Merlette. La 17ª tappa si è conclusa con Isaac Del Toro in prima posizione, completando il percorso in 60 ore, 11 minuti e 8 secondi. Seguono Paul Seixas, a 20 secondi di ritardo, e Juan Ayuso. Non sono stati segnalati incidenti o variazioni significative rispetto alla classifica precedente.
Così dopo la 17esima tappa:1) Isaac Del Toro in 60h 11'08'' 2) Paul Seixas +20'' 3) Juan Ayuso +2'31'' 4) Lenny Martinez +5'59" 5) Davide Piganzoli +20'37'' Così dopo la 17esima tappa:1) Tadej Pogacar - 70 punti 2) Valentin Paret-Peintre - 46 punti 3) Richard Carapaz - 40 punti 4) Remco Evenepoel - 36 punti 5) Paul Seixas - 34 punti Così dopo la 17esima tappa:1) Mads Pedersen - 452 punti 2) Jasper Philipsen - 445 punti 3) Biniam Girmay - 361 punti 4) Max Kanter - 271 punti 5) Olav Kooij - 230 punti Così dopo la... 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Tour de France 1982 Etape 15 Pascal Simon s'impose à Orcières Merlette
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