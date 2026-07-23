LIVE Tour de France si sale a Orcières Merlette | al via la 18ª tappa

Notizia in breve

È iniziata la 18ª tappa del Tour de France, con partenza da Orcières Merlette. La 17ª tappa si è conclusa con Isaac Del Toro in prima posizione, completando il percorso in 60 ore, 11 minuti e 8 secondi. Seguono Paul Seixas, a 20 secondi di ritardo, e Juan Ayuso. Non sono stati segnalati incidenti o variazioni significative rispetto alla classifica precedente.