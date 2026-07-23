Il corridore Ecuadoriano ha vinto la tappa di oggi in vetta a Orcières-Merlette, staccando gli avversari con una fuga decisa. La battaglia tra i grandi rimane in sospeso, con la lotta per la classifica generale posticipata a domani. La top ten di tappa vede Carapaz al primo posto, seguito da altri atleti. La corsa prosegue senza ulteriori cambiamenti significativi in classifica generale. La gara è ancora in corso e gli aggiornamenti continueranno nel corso della giornata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 17.31 Ecco la top ten di tappa: 1 CARAPAZ Richard EF Education – EasyPost 4:26:21 2 SCHMID Mauro Team Jayco AlUla 0:45 3 JORGENSON Matteo Team Visma Lease a Bike 0:45 4 PARET-PEINTRE Valentin Soudal Quick-Step 1:14 5 JOHANNESSEN Tobias Halland Uno-X Mobility 1:57 6 GARCÍA PIERNA Raúl Movistar Team 2:12 7 CASTRILLO Pablo Movistar Team 4:30 8 MARTINEZ Lenny Bahrain – Victorious 4:35 9 EVENEPOEL Remco Red Bull – BORA – hansgrohe 4:35 10 PIDCOCK Tom Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 4:35 17.29 Arrivano tutti insieme i big, rimandata a domani la lotta per la classifica generale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Carapaz vince di forza a Orcières-Merlette, rimandata a domani la lotta tra i big

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