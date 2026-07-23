LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Carapaz vince di forza a Orcières-Merlette rimandata a domani la lotta tra i big

Da oasport.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il corridore Ecuadoriano ha vinto la tappa di oggi in vetta a Orcières-Merlette, staccando gli avversari con una fuga decisa. La battaglia tra i grandi rimane in sospeso, con la lotta per la classifica generale posticipata a domani. La top ten di tappa vede Carapaz al primo posto, seguito da altri atleti. La corsa prosegue senza ulteriori cambiamenti significativi in classifica generale. La gara è ancora in corso e gli aggiornamenti continueranno nel corso della giornata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 17.31 Ecco la top ten di tappa: 1 CARAPAZ Richard EF Education – EasyPost 4:26:21 2 SCHMID Mauro Team Jayco AlUla 0:45 3 JORGENSON Matteo Team Visma Lease a Bike 0:45 4 PARET-PEINTRE Valentin Soudal Quick-Step 1:14 5 JOHANNESSEN Tobias Halland Uno-X Mobility 1:57 6 GARCÍA PIERNA Raúl Movistar Team 2:12 7 CASTRILLO Pablo Movistar Team 4:30 8 MARTINEZ Lenny Bahrain – Victorious 4:35 9 EVENEPOEL Remco Red Bull – BORA – hansgrohe 4:35 10 PIDCOCK Tom Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 4:35 17.29 Arrivano tutti insieme i big, rimandata a domani la lotta per la classifica generale. 🔗 Leggi su Oasport.it

live tour de france 2026 tappa di oggi in diretta carapaz vince di forza a orci232res merlette rimandata a domani la lotta tra i big
© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Carapaz vince di forza a Orcières-Merlette, rimandata a domani la lotta tra i big
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Tour de France 2026 Stage 18 Preview - Will Tadej Pogacar Get Revenge on Orcières Merlette

Video Tour de France 2026 Stage 18 Preview - Will Tadej Pogacar Get Revenge on Orcières Merlette

Notizie e thread social correlati

Tour de France 2026, la tappa di domani Voiron- Orcières-Merlette: percorso, orari, tvDomani si svolgerà la tappa tra Voiron e Orcières-Merlette, parte del trittico alpino del Tour de France 2026.

Tour de France 2026, tappa di oggi Voiron-Orcières Merlette: orari, tv, favoriti. Arrivano le Alpi!Oggi si svolge la diciottesima tappa del Tour de France 2026, da Voiron a Orcières Merlette.

Temi più discussi: DIRETTA Tour de France 2026 LIVE, Sedicesima Tappa; Tour de France, oggi tappa 18: orari, percorso e dove vederla in tv (in chiaro); LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Philipsen vince a Voiron e riapre il discorso maglia verde; Tour de France 2026 · La ventesima e ultima tappa del 26 luglio, Thoiry - Parigi: descrizione, orari, salite e dove vedere.

tour de france live tour de franceLIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: si avvicina la salita finale, in sei per la vittoria di tappaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 12:48 Il Belgio, con sei, è la nazione che ha vinto il maggior ... oasport.it

tour de france live tour de franceLIVE Tour de France, la 18ª tappa: a 33 km dall'arrivo, in sei in testa. Maglia gialla a 8'Lunga frazione di montagna (185,2 km) con arrivo in salita, preludio del doppio traguardo sull'Alpe d'Huez di domani e sabato ... gazzetta.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web