Il Digital Networks Act introduce un nuovo quadro per le telecomunicazioni, puntando su maggiore competitività e attrattività degli investimenti. Torselli ha commentato che il mercato digitale diventa più semplice, ma avverte che Bruxelles non deve eliminare le peculiarità nazionali e gli investimenti già avviati. La legge europea rappresenta un cambio di passo, con un focus rinnovato sulla crescita del settore digitale.

(Adnkronos) - Il Digital Networks Act segna un cambio di passo nella politica europea, perché mette competitività e attrazione degli investimenti al centro del nuovo quadro per le telecomunicazioni. Ma l'armonizzazione del mercato non deve trasformarsi in un accentramento politico delle decisioni nella Commissione europea. È la posizione espressa da Francesco Torselli, europarlamentare di Fratelli d'Italia e shadow rapporteur del Dna, alla conferenza organizzata da Adnkronos e Open Gate Italia. Il punto più delicato riguarda la gestione dello spettro, le licenze e il ruolo finale di Bruxelles. Per Torselli, sarebbe stato più comprensibile rafforzare un organismo tecnico; la proposta affida invece maggiori poteri alla Commissione, che è un organo politico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Torselli: "Mercato digitale più semplice, ma Bruxelles non cancelli investimenti e peculiarità nazionali"

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