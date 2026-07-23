Torselli | Mercato digitale più semplice ma Bruxelles non cancelli investimenti e peculiarità nazionali

Da iltempo.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Digital Networks Act introduce un nuovo quadro per le telecomunicazioni, puntando su maggiore competitività e attrattività degli investimenti. Torselli ha commentato che il mercato digitale diventa più semplice, ma avverte che Bruxelles non deve eliminare le peculiarità nazionali e gli investimenti già avviati. La legge europea rappresenta un cambio di passo, con un focus rinnovato sulla crescita del settore digitale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

(Adnkronos) - Il Digital Networks Act segna un cambio di passo nella politica europea, perché mette competitività e attrazione degli investimenti al centro del nuovo quadro per le telecomunicazioni. Ma l'armonizzazione del mercato non deve trasformarsi in un accentramento politico delle decisioni nella Commissione europea. È la posizione espressa da Francesco Torselli, europarlamentare di Fratelli d'Italia e shadow rapporteur del Dna, alla conferenza organizzata da Adnkronos e Open Gate Italia. Il punto più delicato riguarda la gestione dello spettro, le licenze e il ruolo finale di Bruxelles. Per Torselli, sarebbe stato più comprensibile rafforzare un organismo tecnico; la proposta affida invece maggiori poteri alla Commissione, che è un organo politico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

torselli mercato digitale pi249 semplice ma bruxelles non cancelli investimenti e peculiarit224 nazionali
© Iltempo.it - Torselli: "Mercato digitale più semplice, ma Bruxelles non cancelli investimenti e peculiarità nazionali"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

AI e trasformazione digitale, il Comitato europeo delle regioni a Bruxelles: “Meno burocrazia e più fondi”Il Comitato europeo delle regioni si è riunito a Bruxelles per discutere di intelligenza artificiale e trasformazione digitale, evidenziando la...

Governo, Meloni tratta con l’Ue sulle spese per l’energia, Bruxelles apre ma solo agli investimenti: news in direttaIl governo italiano sta negoziando con l’Unione Europea riguardo allo scorporo delle spese energetiche dai vincoli del Patto di stabilità.

Si parla di: Torselli a FED: Così riscriviamo le regole delle comunicazioni digitali in Europa.

torselli mercato digitale piùTorselli: Mercato digitale più semplice, ma Bruxelles non cancelli investimenti e peculiarità nazionaliL’europarlamentare di Fratelli d’Italia riconosce nel Dna una svolta positiva verso competitività e attrazione degli investimenti, ma contesta l’accentramento delle decisioni nella Commissione. La chi ... adnkronos.com

Videogiochi in Italia, il mercato vale 2,4 miliardi: cresce sempre di più il digitaleIl mercato dei videogiochi in Italia nel 2025 si conferma stabile, con un valore complessivo di circa 2,4 miliardi di euro e una lieve contrazione dell’1% rispetto all’anno precedente. I dati emergono ... ilmessaggero.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web