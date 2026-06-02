Governo Meloni tratta con l'Ue sulle spese per l'energia Bruxelles apre ma solo agli investimenti | news in diretta

Il governo italiano sta negoziando con l’Unione Europea riguardo allo scorporo delle spese energetiche dai vincoli del Patto di stabilità. Bruxelles ha aperto alla discussione, ma la proposta riguarda esclusivamente investimenti, senza menzionare altre tipologie di spese. Le trattative sono in corso e mirano a definire le modalità di applicazione di questa deroga.

Le notizie dell'ultima ora sul governo Meloni. Proseguono le trattative tra Roma e Bruxelles per lo scorporo delle spese energetiche dai vincoli del Patto di stabilità. Bruxelles apre alla richiesta di Meloni di maggiore flessibilità ma solo sugli investimenti in energia. Tutti gli aggiornamenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Roma tratta con Bruxelles, serve flessibilità sui conti - Eurofocus podcast, Adnkronos

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