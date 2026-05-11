AI e trasformazione digitale il Comitato europeo delle regioni a Bruxelles | Meno burocrazia e più fondi

Il Comitato europeo delle regioni si è riunito a Bruxelles per discutere di intelligenza artificiale e trasformazione digitale, evidenziando la necessità di ridurre la burocrazia e aumentare i fondi destinati a enti locali. Durante l'incontro, è stato sottolineato come un maggiore supporto finanziario e tecnico possa aiutare Comuni e Regioni a seguire i rapidi cambiamenti tecnologici. La richiesta si inserisce nel quadro di un processo di modernizzazione delle amministrazioni pubbliche.

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