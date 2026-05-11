AI e trasformazione digitale il Comitato europeo delle regioni a Bruxelles | Meno burocrazia e più fondi

Da quotidiano.net 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comitato europeo delle regioni si è riunito a Bruxelles per discutere di intelligenza artificiale e trasformazione digitale, evidenziando la necessità di ridurre la burocrazia e aumentare i fondi destinati a enti locali. Durante l'incontro, è stato sottolineato come un maggiore supporto finanziario e tecnico possa aiutare Comuni e Regioni a seguire i rapidi cambiamenti tecnologici. La richiesta si inserisce nel quadro di un processo di modernizzazione delle amministrazioni pubbliche.

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Roma, 11 maggio 2026 – Il Comitato europeo delle regioni (Cdr) chiede una svolta nella governance digitale: meno burocrazia e più sostegno finanziario e tecnico per consentire a Comuni e Regioni di stare al passo con la trasformazione tecnologica. Il Cdr ha adottato il 7 maggio un parere, relativo alla Strategia per l’Unione dei dati, con cui i rappresentanti locali e regionali chiedono a Bruxelles regole più chiare e strumenti concreti per implementare le politiche su dati e intelligenza artificiale a livello subnazionale. La strategia, presentata dalla Commissione europea lo scorso novembre, mira a rafforzare la sovranità europea in materia di dati e a consolidare la posizione dell'Ue nei flussi internazionali di informazioni.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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