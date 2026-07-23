Alle 21.15, nella Casa Rossa Ximenes di Castiglione, si terrà un concerto del festival “Note al chiaro di luna”. Il sax di Riccardo Guazzini e la fisarmonica di Anna Bodnar saranno i protagonisti dell’evento, promosso da Agimus Grosseto e con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi. La manifestazione è organizzata in collaborazione con il Comune di Castiglione.

Il sax di Riccardo Guazzini e la fisarmonica di Anna Bodnar saranno protagonisti oggi alle 21.15 nella Casa Rossa Ximenes di Castiglione per un nuovo concerto di “ Note al chiaro di luna ”, il festival organizzato da Agimus Grosseto con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi, in collaborazione con il Comune di Castiglione. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a [email protected] o chiamare i numeri 0564 927244 (Casa Rossa Ximenes) oppure 0564 933678 (Ufficio Iat). Per raggiungere Casa Rossa Ximenes è disponibile anche il servizio navetta gratuito “Dal mare al museo”: anche in questo caso per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Iat (0564 933678; iat@comune. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tornano le ’Note al chiaro di Luna’. Sax e fisarmonica nella Casa Rossa

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