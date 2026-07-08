Un gruppo di persone si è radunato sui monti di Frassinoro per il tradizionale mese della Luna. L’accampamento è stato allestito a Casa Cecconi, nella zona di Caldie, in Val Dragone, con l’obiettivo di restare nel sito per 29 giorni, 12 ore e 44 minuti, seguendo il ciclo lunare. La presenza durerà tutto il periodo, coinvolgendo probabilmente attività legate alla celebrazione di questa ricorrenza.

Un numeroso gruppo di ‘Elfi’ è tornato sui monti di Frassinoro per trascorrere il tradizionale ’mese della Luna’. Ha allestito il proprio accampamento a Casa Cecconi, nella zona di Caldie, in Val Dragone, affacciata su Piandelagotti, dove rimarrà per l’intero ciclo lunare: 29 giorni, 12 ore e 44 minuti. Non si tratta di una novità per il territorio. Elfi avevano già scelto Casa Cecconi in passato, mentre negli anni successivi spostarono i loro raduni nella vicina Riolunato. Come da tradizione, hanno individuato un luogo appartato, lontano dai centri abitati, in sintonia con lo spirito di questi incontri, ispirati alla vita comunitaria, al contatto con la natura e alla condivisione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tornano gli elfi sui monti per ’il mese della luna’. Accampamento a Casa Cecconi, nella zona di Caldie

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