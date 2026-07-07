CASTIGLIONE DELLA PESCAIA Il violoncello di Andrea Volcan a " Note al chiaro di luna ". Il festival alla Casa Rossa Ximenes di Castiglione della Pescaia torna questa sera alle 21.30 con Andrea Volcan, che eseguirà al violoncello una serie di composizioni di Bach, Glass, Casals e Sollima. È il secondo appuntamento in cartellone per la sesta edizione del festival organizzato da Agimus Grosseto, con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi, in collaborazione con il Comune di Castiglione della Pescaia. Ingresso al museo 8 euro, per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a [email protected] o chiamare i numeri 0564 927244 (Casa Rossa Ximenes) oppure 0564 933678 (Ufficio Iat). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Note al chiaro di Luna’ con Volcan. Il violoncellista a Casa Ximenes

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