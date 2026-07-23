Un appuntamento ormai consolidato che trasforma il cuore del borgo in uno spazio aperto di festa, incontro e cultura. Nel weekend, la frazione di Varignana torna ad aprire le porte alla nuova edizione di "Varignana di Notte", la manifestazione estiva a ingresso gratuito pensata per coinvolgere residenti e visitatori di ogni età. Per tre serate consecutive, il cuore del paese e la sua piazza San Lorenzo a Varignana si trasformeranno in palcoscenico a cielo aperto grazie a un programma ricchissimo che intreccerà musica dal vivo, dj set, proposte di street food locale, cocktail bar, mercatini artigianali e laboratori per i più piccoli. A guidare l’iniziativa è la volontà di valorizzare il territorio mantenendo un forte legame con le radici rurali e popolari dell’Emilia-Romagna, senza però rinunciare a un linguaggio contemporaneo e inclusivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Torna ’Varignana di notte’. Musica, street food e fumetti. La frazione spalanca le porte

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Firenze, torna La Notte Vola con screening gratuiti, musica e street food

Testa di Lepre, torna la Festa del Podere: birra artigianale, musica e street food fino a notteA Fiumicino, domenica 22 maggio 2026, si svolge la Festa del Podere, un evento che prevede degustazioni di birra artigianale, musica dal vivo e...

Argomenti più discussi: Torna ’Varignana di notte’. Musica, street food e fumetti. La frazione spalanca le porte; Castel San Pietro, al via Varignana di Notte 2026; Estate Castellana 2026; Curiosando tra gli eventi: estate piena di musica, risate, spettacoli e gusto.