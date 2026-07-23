Torna ’Varignana di notte’ Musica street food e fumetti La frazione spalanca le porte

Da ilrestodelcarlino.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un appuntamento ormai consolidato che trasforma il cuore del borgo in uno spazio aperto di festa, incontro e cultura. Nel weekend, la frazione di Varignana torna ad aprire le porte alla nuova edizione di "Varignana di Notte", la manifestazione estiva a ingresso gratuito pensata per coinvolgere residenti e visitatori di ogni età. Per tre serate consecutive, il cuore del paese e la sua piazza San Lorenzo a Varignana si trasformeranno in palcoscenico a cielo aperto grazie a un programma ricchissimo che intreccerà musica dal vivo, dj set, proposte di street food locale, cocktail bar, mercatini artigianali e laboratori per i più piccoli. A guidare l’iniziativa è la volontà di valorizzare il territorio mantenendo un forte legame con le radici rurali e popolari dell’Emilia-Romagna, senza però rinunciare a un linguaggio contemporaneo e inclusivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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