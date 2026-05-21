Firenze torna La Notte Vola con screening gratuiti musica e street food
A Firenze torna l'evento La Notte Vola, previsto per il 21 maggio 2026. Durante questa giornata, le vie della città si riempiranno di bancarelle di street food, musica dal vivo e iniziative di shopping all'aperto. Sono previsti anche momenti dedicati a screening gratuiti per la salute e vari eventi per coinvolgere cittadini e visitatori. L'intera giornata si svolgerà nel centro storico e in alcune zone limitrofe, offrendo un’occasione di intrattenimento e servizi gratuiti a chi partecipa.
Firenze, 21 maggio 2026 - Un'intera giornata di shopping all'aperto, musica, street food ed eventi. La Fratellanza Militare torna in piazza grazie all’evento “ La Notte Vola” in programma il 23 maggio dalle ore 10 alle ore 23 con la quarta edizione della festa che si svolgerà tra piazza Pier Vettori, Via Pisana e Porta San Frediano. Fratellanza Militare sarà presente con i suoi volontari con uno spazio dedicato alla promozione del volontariato, alla prevenzione e al benessere presso Porta San Frediano (lato via Pisana). Durante l’arco dell’evento i volontari della Fratellanza Militare saranno affiancati da medici cardiologi che daranno la possibilità, a chi vorrà, di effettuare check up medici gratuiti come controllo della pressione arteriosa, screening sanitari, elettrocardiogramma (ecg), controllo della saturazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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