Firenze torna La Notte Vola con screening gratuiti musica e street food

A Firenze torna l'evento La Notte Vola, previsto per il 21 maggio 2026. Durante questa giornata, le vie della città si riempiranno di bancarelle di street food, musica dal vivo e iniziative di shopping all'aperto. Sono previsti anche momenti dedicati a screening gratuiti per la salute e vari eventi per coinvolgere cittadini e visitatori. L'intera giornata si svolgerà nel centro storico e in alcune zone limitrofe, offrendo un’occasione di intrattenimento e servizi gratuiti a chi partecipa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui