Testa di Lepre torna la Festa del Podere | birra artigianale musica e street food fino a notte
A Fiumicino, domenica 22 maggio 2026, si svolge la Festa del Podere, un evento che prevede degustazioni di birra artigianale, musica dal vivo e street food. La manifestazione si tiene nel cuore della campagna romana e dura tutto il giorno, fino a tarda sera. La giornata è dedicata alla convivialità e alla scoperta di prodotti locali, in un contesto naturale e informale. La festa torna dopo un'assenza di alcuni anni, attirando partecipanti di diverse età.
Fiumicino, 22 maggio 2026 – Una giornata tra birra artigianale, natura, musica e convivialità nel cuore della campagna romana. Sabato 6 giugno 2026 torna “La Festa del Podere ”, l’evento organizzato da Podere 676 Birrificio Agricolo che ogni estate richiama appassionati di craft beer e visitatori da Roma e dal litorale. Dalle ore 12:00 fino all’1:00 di notte, il birrificio agricolo di Testa di Lepre aprirà le sue porte per una lunga festa all’aperto tra degustazioni, street food agricolo e dj set sotto le stelle. Podere 676 celebra l’estate con 10 birre artigianali alla spina. Protagoniste assolute dell’evento saranno le birre agricole prodotte direttamente dal Podere. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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