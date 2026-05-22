Testa di Lepre torna la Festa del Podere | birra artigianale musica e street food fino a notte

A Fiumicino, domenica 22 maggio 2026, si svolge la Festa del Podere, un evento che prevede degustazioni di birra artigianale, musica dal vivo e street food. La manifestazione si tiene nel cuore della campagna romana e dura tutto il giorno, fino a tarda sera. La giornata è dedicata alla convivialità e alla scoperta di prodotti locali, in un contesto naturale e informale. La festa torna dopo un'assenza di alcuni anni, attirando partecipanti di diverse età.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui