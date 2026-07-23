La Schindler School, il percorso formativo gratuito promosso da Schindler Italia, torna dopo aver già svolto tre edizioni. L’iniziativa mira a preparare i futuri tecnici specializzati nella manutenzione e riparazione di ascensori. La formazione si rivolge a persone interessate a entrare nel settore e si svolge in diverse località italiane. La prima sessione è prevista per la fine di luglio e durerà alcune settimane.

Arezzo, 23 luglio 2026 – Dopo il successo delle prime tre edizioni, torna la Schindler School, il percorso formativo gratuito promosso da Schindler Italia per formare i tecnici ascensoristi del futuro. L'iniziativa conferma per il quarto anno consecutivo l'impegno dell'Azienda nel ridurre il divario tra scuola e mondo del lavoro, offrendo ai giovani un percorso altamente qualificante che unisce formazione teorica, esperienza sul campo e concrete opportunità di inserimento professionale. Realizzata in collaborazione con Gi Group e Fondazione Mobilita ITS Academy di Milano, Schindler School nasce per rispondere alla crescente domanda di figure tecniche specializzate in un settore in continua evoluzione, dove competenze digitali, conoscenze meccatroniche e capacità di intervento tempestivo sugli impianti sono oggi elementi imprescindibili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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