Corso gratuito di informatica per la terza età | prosegue con successo il percorso promosso da Balnea
Ogni sabato, nella Sala Multimediale di Balnea a Mercatello, si svolge un corso gratuito di informatica dedicato alla terza età. L’iniziativa è promossa dall’associazione Nuova Gioventù BALNEA APS e ha registrato una partecipazione numerosa e coinvolgente. Le lezioni sono rivolte a persone anziane interessate ad acquisire competenze di base nel campo digitale. L’attività si svolge con entusiasmo, attirando un pubblico che desidera migliorare le proprie conoscenze informatiche e utilizzare meglio strumenti come computer e smartphone.
Folta partecipazione ed entusiasmo per il corso gratuito di informatica promosso dall’associazione Nuova Gioventù BALNEA APS, che ogni sabato anima la Sala Multimediale di Balnea di Mercatello. Un progetto inclusivo e sociale nato con l’obiettivo di avvicinare soprattutto la terza età al mondo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
La prova di INFORMATICA per tutti i CONCORSI
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