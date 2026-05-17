Corso gratuito di informatica per la terza età | prosegue con successo il percorso promosso da Balnea

Ogni sabato, nella Sala Multimediale di Balnea a Mercatello, si svolge un corso gratuito di informatica dedicato alla terza età. L’iniziativa è promossa dall’associazione Nuova Gioventù BALNEA APS e ha registrato una partecipazione numerosa e coinvolgente. Le lezioni sono rivolte a persone anziane interessate ad acquisire competenze di base nel campo digitale. L’attività si svolge con entusiasmo, attirando un pubblico che desidera migliorare le proprie conoscenze informatiche e utilizzare meglio strumenti come computer e smartphone.

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