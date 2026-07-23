torna la sagra del prosciutto con musica show e gastronomia

La sagra del prosciutto torna con musica, show e gastronomia nel borgo di Maolati Spontini e frazioni vicine. La settimana prevede eventi diurne e serali, tra cui degustazioni, spettacoli e performance musicali all’aperto. Si svolgono anche iniziative artistiche come proiezioni cinematografiche e mostre fotografiche. La manifestazione coinvolge diverse location del territorio, con appuntamenti programmati fino alla fine della settimana.

Settimana ricca di iniziative quella che si è appena aperta. Il borgo collinare di Maolati Spontini e le frazioni a valle faranno da cornice ad appuntamenti per tutti i gusti, dalle sagre all’insegna del buon cibo e della convivialità alla grande musica sotto le stelle, fino all’arte, declinata nel cinema e nella fotografia. E’ la rassegna " Venti d’estate ". Torna una tradizione molto amata, la " Sagra del prosciutto ", in programma da domani a domenica al Parco Colle Celeste. Tre giornate dedicate alla tradizione, alla musica, alla gastronomia e al divertimento per tutta la famiglia. In programma concerti e spettacoli musicali,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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