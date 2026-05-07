Sapori e storia a Cusercoli | torna la Sagra del Prugnolo tra gastronomia e cultura

Il borgo di Cusercoli si appresta a ospitare nuovamente la Sagra del Prugnolo, evento dedicato a uno dei funghi più apprezzati della regione. La manifestazione si svolgerà nelle giornate di domenica 10 e 17 maggio, offrendo agli appassionati l’opportunità di scoprire sapori e tradizioni locali legate alla stagione primaverile. La festa include momenti di gastronomia e cultura, coinvolgendo residenti e visitatori.

Il borgo di Cusercoli si prepara a celebrare uno dei tesori più pregiati del sottobosco romagnolo con il ritorno della Sagra del Prugnolo, in programma per le domeniche 10 e 17 maggio. L'evento rappresenta un appuntamento imperdibile per gli amanti della buona tavola e delle tradizioni locali.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate A Peschici la sagra del pesce, tra storia, sapori e mareVenerdì 24 aprile 2026 alle ore 19:30 in piazza Sant’Antonio si terrà la Sagra del Pesce, tra Storia, Sapori e Mare , organizzata dalla neo... Pieve Cesato celebra la tradizione: torna la "Sagra della Campagna" tra musica, spettacoli e sapori romagnoliDal 29 aprile al 3 maggio Pieve Cesato si prepara ad accogliere la 66ª edizione della Sagra della Campagna, uno degli appuntamenti più attesi del... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Il genio di Francesco Redi, le mostre e l'omaggio Livio Conti. Gli eventi di oggi; +++ Sagre in Italia da non perdere a maggio 2026, info e dettagli; Sagre ed eventi del primo weekend di Maggio 2026; Eventi enogastronomici di aprile 2026: sagre, fiere e festival del cibo in Italia. Sagra del fungo prugnolo, domenica 3 maggio a Cavola di ToanoGastronomia, spettacoli, bellezze storico-architettoniche e giochi per i più piccoli. È tutto ciò che caratterizza la Sagra del fungo prugnolo, in programma domenica 3 maggio a Cavola di Toano. A orga ... sassuolo2000.it Le sagre di maggio: buoni sapori in passerellaLa primavera porta sulle bancarelle e negli stand delle sagre gastronomiche tanti buoni sapori di primavera, che allietano i borghi e le buone tavole degli italiani. Da nord a sud, è tutto un fiorire ... tgcom24.mediaset.it 03.05.2026 SAGRA DEL FUNGO PRUGNOLO - CAVOLA Grazie a tutti! E' stata una splendida giornata Ci vediamo l'anno prossimo - facebook.com facebook