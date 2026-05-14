Sciucaren musica live e tanta buona gastronomia | si apre la 55esima Sagra del pisello

Si è aperta la 55esima edizione della Sagra del pisello a Roncofreddo, con musica dal vivo e una vasta scelta di piatti tipici. Quest'anno l'evento è stato organizzato da un nuovo gruppo di volontari, che ha deciso di rinnovare la tradizione e offrire un programma ricco di intrattenimento e gastronomia. La festa si tiene nel centro del paese, attirando numerosi partecipanti da diverse zone.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui