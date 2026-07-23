Torna il Fondi Fruit Summer 2026 | tutte le tappe

Il Fondi Fruit Summer tornerà nel litorale di Fondi per il sesto anno consecutivo. L’evento promuove corretti stili di vita attraverso attività fisica, alimentazione sana e il consumo di frutta e verdura. La manifestazione si svolgerà in diverse tappe lungo la costa, coinvolgendo le comunità locali e incentivando abitudini salutari. Non sono stati ancora annunciati dettagli sulle date o le location specifiche delle tappe.

Per il sesto anno consecutivo il litorale di Fondi ospiterà il Fondi Fruit Summer, l’iniziativa che promuove corretti stili di vita attraverso l’attività fisica, la sana alimentazione e il consumo di frutta e verdura. La manifestazione è promossa dal Comune di Fondi e dal MOF – Centro Agroalimentare all’Ingrosso di Fondi, ed è organizzata dall’Associazione Nautilus. Nel corso degli anni il Fondi Fruit Summer è diventato un appuntamento fisso dell’estate fondana, capace di coinvolgere residenti e turisti in giornate dedicate al benessere, alla socialità e alla valorizzazione delle produzioni ortofrutticole che rappresentano uno dei principali punti di forza del territorio. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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