Giro d’Italia 2026 | tutte le altimetrie delle 21 tappe

Il Giro d’Italia 2026 si appresta a partire tra poche settimane, con tutte le tappe già illustrate nelle altimetrie ufficiali. Sono state rese note le percorsi delle 21 frazioni, che attraverseranno diverse regioni e terreni. La preparazione degli organizzatori e delle squadre si concentra ora sulla fase finale prima della partenza, mentre gli appassionati attendono di seguire le sfide che si svolgeranno lungo i percorsi.

La spasmodica attesa è ormai giunta al termine, tutto è pronto per godere delle emozioni che una delle corse più importanti del panorama internazionale saprà regalare nelle prossime tre settimane. Inizia venerdì 8 e si conclude domenica 31 maggio l’edizione numero 109 del Giro d’Italia. La Corsa Rosa sceglie la Bulgaria come sede della Grande Partenza, la prima tappa prenderà il via da Nessebar, e si conclude a Roma, nella suggestiva cornice dei Fori Imperiali, dopo 3468 km suddivisi nel tradizionale format delle ventuno tappe. Andiamo a scoprire l’altimetria di ciascuna di esse. Adam Yates nuovo capitano UAE al Giro d’Italia? “Mi sento in buona forma, possiamo dire la nostra per la generale” Giro d’Italia 2026: il regolamento.🔗 Leggi su Oasport.it

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