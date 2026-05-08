Giro d’Italia 2026 il percorso e l’analisi tecnica di tutte le 21 tappe

Il Giro d’Italia 2026 si presenta come uno dei percorsi più impegnativi degli ultimi decenni. La gara comprende 21 tappe, con un totale di circa 3.500 km da percorrere. Numerosi tracciati prevedono salite di alta quota e passaggi in zone montuose, con alcune tappe che si sviluppano su strade ripide e tecnicamente impegnative. L’organizzazione ha inserito diverse cronometro e tappe di alta montagna, rendendo il percorso particolarmente selettivo.

C’è chi lo definisce il Giro più duro degli ultimi decenni e i dati tecnici sembrano confermarlo. Con quasi 50.000 metri di ascesa totale, il Giro d’Italia 2026 mette alla prova le ambizioni di Jonas Vingegaard e le speranze azzurre di Giulio Pellizzari con un percorso senza respiro. Non ci sarà spazio per nascondersi. Tra la cronometro della Versilia e le pendenze brutali del Blockhaus e del Piancavallo, ogni metro di asfalto è una trappola tesa per i pretendenti alla Maglia Rosa. Un percorso disegnato per chi non ha paura di guardare in faccia il limite, tra tapponi dalla distanza d’altri tempi e vette che sembrano toccare il cielo Sei Nazioni femminile: le titolari che sfideranno l’Inghilterra.🔗 Leggi su Sportface.it

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