Il corpo di una donna di 35 anni è stato trovato senza vita all’interno del suo appartamento a Torino, nascosto in un letto contenitore. La scoperta è avvenuta dopo una segnalazione dei vicini. Le forze dell’ordine hanno aperto un’inchiesta per omicidio. La donna era stata trovata senza vita in circostanze ancora da chiarire. La polizia sta svolgendo accertamenti sull’accaduto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il corpo di Daniela Florea scoperto dopo la segnalazione dei vicini. È avvolta nel mistero la morte di Daniela Florea, 35 anni, trovata senza vita all’interno del suo appartamento di via Paisiello, a Torino. Il cadavere era nascosto in un letto contenitore, avvolto in un lenzuolo e in avanzato stato di decomposizione. La Procura di Torino ha aperto un’inchiesta coordinata dalla pm Delia Boschetto, ipotizzando il reato di omicidio. Sarà l’autopsia, prevista nelle prossime ore, a fornire elementi fondamentali per chiarire le cause del decesso e stabilire quando sia avvenuta la morte. L’allarme dopo il forte odore proveniente dall’abitazione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Torino, donna trovata morta nascosta in un letto contenitore: aperta un’inchiesta per omicidio

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