Daniela Florea, 35 anni, è stata trovata morta in un letto contenitore nell’appartamento di via Paisiello, nel quartiere Barriera di Milano a Torino. La casa si presenta in ordine e senza segni evidenti di colluttazione. Le forze dell’ordine stanno conducendo accertamenti per chiarire le cause del decesso. Al momento non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze o eventuali elementi raccolti durante le indagini.

Proseguono le indagini sulla morte di Daniela Florea, la donna di 35 anni trovata senza vita in un appartamento di via Paisiello, nel quartiere Barriera di Milano, a Torino. Il corpo era nascosto all’interno di un letto contenitore e avvolto in un telo, un particolare che gli investigatori ritengono compatibile con un tentativo di occultare la salma e ritardarne il ritrovamento. La Procura di Torino ha aperto un fascicolo per omicidio. A coordinare le indagini è la pubblico ministero Delia Boschetto, che ha disposto l’autopsia affidandola al medico legale Roberto Testi. Attesa per l’autopsia. L’esame autoptico dovrà chiarire le cause e l’orario della morte, oltre a verificare l’eventuale presenza di lesioni, segni di aggressione o elementi che possano contribuire a ricostruire la dinamica del decesso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Daniela Florea trovata morta in un letto contenitore: casa in ordine, gli investigatori cercano risposte

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

DANIELA FLOREA trovata MORTA avvolta in un LENZUOLO nel suo appartamento a BARRIERA DI MILANO

Notizie e thread social correlati

Daniela Ruggi, ritrovati altri resti nella torre abbandonata: gli investigatori cercano di ricostruire le ultime ore della 32enneNella torre abbandonata di Vitriola sono stati trovati altri resti, oltre al teschio rinvenuto a gennaio.

Uno Bianca, blitz nella casa di Gugliotta: cosa cercano gli investigatoriA diversi mesi dalla morte di Pietro Gugliotta, gli investigatori hanno effettuato un blitz nell’abitazione di Colle di Arba, luogo dove si sono...

Temi più discussi: Giallo in Barriera di Milano: Daniela Florea, 36 anni, trovata senza vita in casa. Malore, morte accidentale o omicidio?; Donna trovata morta avvolta in un lenzuolo, si nasconde un delitto dietro il giallo di via Paisiello?; Trovata morta in casa dopo giorni, la polizia indaga per omicidio; Tragedia della solitudine: cadavere decomposto di una donna trovato in un appartamento, allarme per il cattivo odore.

Daniela Florea trovata morta in casa a Torino: domani l’autopsia, si indaga per omicidioLa trentacinquenne è stata rinvenuta in avanzato stato di decomposizione nell’appartamento di via Paisiello, in Barriera di Milano ... giornalelavoce.it

Daniela Florea, donna di 36 anni trovata morta in casa a Torino: Malore o omicidio, era in stato di decomposizione. La verità dall'autopsiaIpotesi dramma della solitudine a Torino dove una donna di origini romene di 36 anni, Daniela Florea, è stata trovata morta in casa nel ... msn.com