Trovata morta avvolta in un lenzuolo e nascosta sotto il letto | C’è un indagato

Notizia in breve

Una donna di 35 anni è stata trovata morta, avvolta in un lenzuolo e nascosta sotto il letto. Dopo quattro giorni, le forze dell'ordine hanno aperto un’indagine per omicidio volontario. Domani sarà eseguita l’autopsia. Si indaga anche per possibile femminicidio. L’ex compagno è stato ascoltato a lungo dagli investigatori. Il figlio di sei anni, affidato a una comunità, è stato sentito dai carabinieri.