Trovata morta avvolta in un lenzuolo e nascosta sotto il letto | C’è un indagato
Una donna di 35 anni è stata trovata morta, avvolta in un lenzuolo e nascosta sotto il letto. Dopo quattro giorni, le forze dell'ordine hanno aperto un’indagine per omicidio volontario. Domani sarà eseguita l’autopsia. Si indaga anche per possibile femminicidio. L’ex compagno è stato ascoltato a lungo dagli investigatori. Il figlio di sei anni, affidato a una comunità, è stato sentito dai carabinieri.
Daniela Florea, 35 anni, trovata senza vita dopo quattro giorni Si indaga per omicidio volontario: domani l’autopsia. Potrebbe essere un femminicidio. L’ex compagno sentito a lungo il figlio di sei anni affidato a una comunità. 🔗 Leggi su Torino.repubblica.it
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