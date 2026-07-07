La Consar Ravenna ha completato il roster per il prossimo campionato di A2 inserendo due giovani schiacciatori cresciuti nel proprio vivaio, Simone Fabbri e Leonardo Capiozzo. La squadra è ora al completo. La Legavolley annuncerà il calendario del campionato il 16 luglio, nell’ultima giornata di mercato.

Simone Fabbri e Leonardo Capiozzo gli ultimi componenti del roster della Consar Ravenna che disputerà il prossimo campionato di A2, il cui calendario sarà reso noto da Legavolley il 16 luglio, nell’ultima giornata di ‘ volley mercato ’. Nella squadra allenata da Antonio Valentini entrano dunque due giovani di ottime prospettive, provenienti dal vivaio del club. Si tratta di due schiacciatori reduci da un finale di stagione che li ha visti insieme nelle finali nazionali U20 e nella Junior League conclusa al 4° posto. Simone Fabbri, schiacciatore di banda classe 2007, di Marina di Ravenna è figlio d’arte; il padre Gianluca ha giocato in A2 a Pordenone e Prato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fabbri e Capiozzo, la Consar è al completo. Due giovani schiacciatori cresciuti nel vivaio

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