Brillano Kostic e Camarda gli esperimenti di Amorim | Milan 7 gol nel primo test contro i giovani

Da gazzetta.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Milan ha disputato un'amichevole di 90 minuti contro i propri giovani, segnando sette gol nel primo tempo. Kostic e Camarda sono stati protagonisti, contribuendo con le loro prestazioni. L'incontro è stato organizzato come test interno per valutare la condizione della squadra in vista della stagione. La partita si è svolta tra i membri della rosa e i giovani, senza coinvolgere squadre esterne. La sfida ha rappresentato un primo passo di preparazione in vista di impegni ufficiali.

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