Il Milan ha disputato un'amichevole di 90 minuti contro i propri giovani, segnando sette gol nel primo tempo. Kostic e Camarda sono stati protagonisti, contribuendo con le loro prestazioni. L'incontro è stato organizzato come test interno per valutare la condizione della squadra in vista della stagione. La partita si è svolta tra i membri della rosa e i giovani, senza coinvolgere squadre esterne. La sfida ha rappresentato un primo passo di preparazione in vista di impegni ufficiali.

Novanta minuti di test in famiglia per vedere l'effetto che fa e iniziare ad avere lo stimolo di una partita verosimile. Il Milan inizia la serie di amichevoli estive contro i "cugini" di Milan Futuro. Appuntamento logisticamente agevole - le due squadre condividono tutto l'anno il centro sportivo di Milanello - e utile sia per iniziare a mettere benzina nelle gambe, sia per riavviare la sinergia fra le due squadre, soprattutto in questa estate dove sono cambiati entrambi gli allenatori. È finita 7-0, con un parziale di 2-0 dopo un primo round in cui si è particolarmente messo in luce Kostic. Il centravanti montenegrino ha... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Brillano Kostic e Camarda, gli esperimenti di Amorim: Milan, 7 gol nel primo test contro i giovani

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