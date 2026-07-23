L'Antimafia ha indagato 37 persone per smaltimento illecito di circa 3.600 tonnellate di gomme e plastiche. Le ecoballe sono state abbandonate in campi di diverse province, tra cui Foggia, Bari, Bat, Roma, Frosinone, Avellino e Brindisi. Le operazioni hanno portato al sequestro di grandi quantità di rifiuti, evidenziando un vasto traffico illecito di materiali di scarto. La procura ha avviato indagini per approfondire le responsabilità e le modalità di smaltimento.

Quasi 3.600 tonnellate di ecoballe formate da gomme e plastiche smaltite illecitamente nelle province di Foggia, Bari, Bat, Roma e Frosinone, Avellino e Brindisi. Anche nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia e nel Parco delle Dune costiere di Ostuni. In particolare alcune zone del Nord della Puglia sarebbero state trasformate nelle famigerate “Terre dei fuochi” campane. Con un risparmio di quasi due milioni e quattrocentomila euro sui costi di smaltimento, la valutazione della Procura antimafia di Bari e dei carabinieri del Nucleo operativo ecologico (Noe). Trentasette gli indagati, 27 persone fisiche fra imprenditori del settore, trasportatori e intermediari. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Tonnellate di gomme e plastica nei campi: allarme inquinamento, 37 indagati dall'Antimafia

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