Sedici tonnellate di pesci morti Inquinamento in piallassa Baiona due dirigenti comunali indagati
Due dirigenti comunali sono indagati per l’inquinamento che ha causato la morte di circa 16 tonnellate di pesci nella piallassa Baiona lo scorso agosto. Le analisi hanno evidenziato un’agonia legata ad asfissia acuta e choc osmotico, che ha colpito il banco ittico. L’incidente ha portato alla perdita di una grande quantità di fauna ittica, provocando danni all’ecosistema locale. Le indagini sono in corso per chiarire le responsabilità.
Ravenna, 15 luglio 2026 – Una lenta agonia legata ad asfissia acuta e choc osmotico. In quel modo circa 16 tonnellate di pesci erano morti a metà agosto dell’anno scorso nella piallassa Baiona. E le carcasse in putrefazione lasciate sul posto, avevano creato le condizioni per il possibile sviluppo della tossina botulinica. Un quadro, quello delineato dal nucleo Forestale dei carabinieri, che ha portato alla notifica di altrettanti avvisi di garanzia per due dirigenti comunali. Le ipotesi di reato in concorso fin qui delineate dal pm Raffaele Belvederi titolare del fascicolo, sono di uccisione di animali, inquinamento ambientale e violazioni in area protetta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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