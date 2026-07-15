sedici tonnellate di pesci morti inquinamento in piallassa baiona due dirigenti comunali indagati

Notizia in breve

Due dirigenti comunali sono indagati per l’inquinamento che ha causato la morte di circa 16 tonnellate di pesci nella piallassa Baiona lo scorso agosto. Le analisi hanno evidenziato un’agonia legata ad asfissia acuta e choc osmotico, che ha colpito il banco ittico. L’incidente ha portato alla perdita di una grande quantità di fauna ittica, provocando danni all’ecosistema locale. Le indagini sono in corso per chiarire le responsabilità.