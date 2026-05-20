Sostenibilità Davines | rimosse oltre 3.400 tonnellate di plastica dall' ambiente in cinque anni

Negli ultimi cinque anni, l’azienda ha contribuito a rimuovere più di 3.400 tonnellate di plastica dall’ambiente attraverso iniziative di raccolta e recupero. L’impegno si concentra sulla riduzione dell’impatto ambientale e sulla promozione di pratiche sostenibili. Le attività sono state svolte in diverse aree, coinvolgendo collaborazioni con enti e comunità locali per sensibilizzare sul problema dei rifiuti plastici. L’obiettivo è proseguire con progetti di recupero e riciclo per limitare ulteriormente la presenza di plastica negli ecosistemi.

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Roma, 20 mag. (Adnkronos) - Aumenta l'impegno nel sostenere la raccolta di rifiuti plastici per prevenirne la dispersione nell'ambiente da parte del Gruppo Davines - azienda attiva nel settore della cosmetica professionale con i marchi Davines e comfort zone, B Corp dal 2016 - attraverso l'avvio a fine 2025 della collaborazione con la B Corp CleanHub. E' quanto fa sapere il Gruppo in una nota. La raccolta di rifiuti di plastica rappresenta una delle iniziative chiave nella strategia per la sostenibilità ambientale del Gruppo Davines. Nel 2021 il Gruppo ha avviato la collaborazione con Plastic Bank; dal 2022 il Gruppo ha rafforzato il suo impegno per raccogliere un quantitativo di rifiuti in plastica equivalente a quello dei packaging Davines e comfort zone venduti nel mondo, con un rapporto uno a uno. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sostenibilità, Davines: rimosse oltre 3.400 tonnellate di plastica dall'ambiente in cinque anni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Amianto, mobili e perfino scarti edili: dalle strade provinciali rimosse oltre 235 tonnellate di rifiutiDiscariche abusive, amianto, pneumatici, materiali di demolizione e rifiuti ingombranti abbandonati lungo le strade provinciali. Scarti edili, plastica, metallo: oltre 11mila tonnellate di rifiuti. Ecco cosa c’era nella discarica abusivaPrato, 7 aprile 2026 – A tre anni dal sequestro della vasta discarica abusiva nel territorio di Montemurlo, nell’area naturale protetta del... Sostenibilità, Davines: rimosse oltre 3.400 tonnellate di plastica dall'ambiente in cinque anniAumenta l’impegno nel sostenere la raccolta di rifiuti plastici per prevenirne la dispersione nell’ambiente da parte del Gruppo attraverso l’avvio a fine 2025 della collaborazione con la B Corp CleanH ... adnkronos.com La nuova campagna Davines invita a trovare l'armonia tra scopo e meraviglia e ci insegna che il perché si fa qualcosa vale di più del solo fareLa nuova campagna Davines invita a trovare l'armonia tra scopo e meraviglia e ci insegna che il perché si fa qualcosa vale di più del solo fare. Quando 20 anni fa Davines, il brand italiano di cura ... vogue.it