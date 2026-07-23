All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Per Tom Holland sono state settimane a dir poco incredibili. Odissea ha trasformato l'acquisto di un biglietto IMAX in uno sport estremo. Spider-Man: Brand New Day, in uscita il 29 luglio, è pronto a riportarlo in cima al box office mondiale. E, cosa forse ancora più importante, Erling Haaland ha finalmente smesso di ignorarlo e ha accettato il suo invito a cena ( il procione sarà dei nostri anche stavolta?). E per affrontare tutti quei red carpet e quegli appuntamenti con Haaland, serve un paio di scarpe all'altezza di ogni occasione. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Tom Holland ha indossato solo un modello di stivali nel press tour di Odissea

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Ecco svelato il segreto di Tom Holland per diventare il nuovo re dei red carpetMentre promuove due giganteschi blockbuster, Odissea e Spider-Man: Brand New Day, l'attore ha raggiunto un nuovo livello di eleganza. Sapevamo entrambi di voler alzare l'asticella in un momento così ... gqitalia.it