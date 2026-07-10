All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Le scarpe da uomo con tacco sono da sempre un grandissimo escamotage per tutti coloro che non superano in altezza il metro e settanta e qualcosa. Senza scomodare il tenebroso Humphrey Bogart, stella del cinema hollywoodiano che a malapena raggiungeva il metro e settantatre e per svettare nelle inquadrature insieme alle sue partner indossava senza remore delle scarpe da uomo con rialzo e stringate con il tacco che nemmeno Frankenstein, possiamo dire che l'aggiunta di una manciata di centimetri non solo sostiene e rialza ma allunga visivamente la figura agli occhi di chi di guarda. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Le scarpe con un po' di tacco stanno regalando una certa epicità ai look di Tom Holland per il press tour di Odissea

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Anna arrivera' sulle nuvole con il suo tacco 15E' vero non saranno eleganti come quelle senz

Notizie e thread social correlati

Dietro le quinte dell'Odissea con Matt Damon, Tom Holland, Robert Pattinson e Christopher NolanFavignana, isola situata al largo della Sicilia occidentale, è nota per le sue spiagge e acque cristalline, frequentata come meta turistica estiva.

Tom Holland, il retroscena su Zendaya in Odissea: “È stato Nolan a chiedermi di coinvolgerla”Tom Holland ha rivelato che è stato Christopher Nolan a chiedergli di coinvolgere Zendaya nel cast di Odissea.

Argomenti più discussi: Zendaya la trasformista indossa (quasi) sempre le stesse scarpe. E ne ha una in ogni colore: ce le mostra Law Roach; Abiti scultorei, pepli e drappeggi. Sul red carpet di The Odyssey Zendaya si trasforma in una dea contemporanea; L'Odissea, i look del red carpet a Londra: Zendaya dea (10 e lode), Anne Hathaway radiosa (7,5), Tom Holland e il dettaglio nascosto...; Messi fa un'apparizione a sorpresa al fianco di Tom Holland nel teaser di Spider-Man: Brand New Day.