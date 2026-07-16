Un attore ha indossato una giacca considerata tra le migliori dell'anno. La nota rivista di moda ha pubblicato una selezione di capi, tra cui questa giacca, che ha attirato l’attenzione per il suo stile. La pubblicazione sottolinea che i prodotti sono scelti dai redattori, e che eventuali acquisti attraverso i link affiliati possono generare ricavi per Condé Nast. Non sono stati forniti dettagli sul marchio o sui dettagli specifici del capo.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Chi l'avrebbe mai detto che il tour promozionale di Odissea ci avrebbe regalato così tante soddisfazioni? Solamente nel giro di 24 ore, abbiamo assistito prima all’annuncio di una nuova sneaker destinata ad andare sold out in un paio di minuti e poi a una lezione di stile per tutte le età. Celebrity Sightings In New York City - July 15, 2026. Raymond Hall Celebrity Sightings In New York City - July 15, 2026. Raymond Hall Adesso, a chiudere questo ideale cerchio, ci hanno pensato Tom Holland e una delle giacche più indossate negli ultimi mesi. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Anche Tom Holland ha indossato la giacca dell'anno

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