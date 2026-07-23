Lucia Rubegni e Giulia Pesenti hanno vinto il titolo toscano nel torneo regionale di doppio femminile di quarta categoria. Con questa vittoria, le due tenniste grossetane si sono qualificate per le finali di Roma, che si svolgeranno al Foro Italico. La loro vittoria ha permesso loro di ottenere il pass per le prossime competizioni nazionali.

Le porte del Foro Italico di Roma si aprono ufficialmente per Lucia Rubegni e Giulia Pesenti. Le due tenniste grossetane hanno centrato una straordinaria impresa aggiudicandosi il titolo toscano nel torneo regionale di doppio femminile di quarta categoria. Un traguardo prestigioso che regala una gioia immensa al tennis maremmano e che garantirà alle due atlete il pass per il prestigioso master finale nazionale, in programma sui campi in terra rossa della Capitale, in contemporanea con gli Internazionali Bnl d’Italia. Il cammino della coppia grossetana è partito da lontano, precisamente dai campi del Circolo Tennis Grosseto di via Cimabue, dove Rubegni e Pesenti hanno imposto il proprio gioco nella fase di qualificazione provinciale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - Titolo regionale e pass per le finali di Roma. Rubegni e Pesenti vanno al Foro Italico

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