Jannik Sinner ha raggiunto la sua seconda finale consecutiva agli Internazionali di Roma, diventando il primo italiano dell’Era Open a riuscirci. Nel match contro il russo Daniil Medvedev, sospeso ieri per pioggia sul punteggio di 4-2 nel terzo set, l’altoatesino ha vinto la frazione decisiva 6-4, assicurandosi il passaggio del turno. La partita si è conclusa con la vittoria di Sinner, che ha così conquistato l’accesso alla finale del torneo.

Jannik Sinner accede per la seconda volta consecutiva alla finale degli Internazionali di Roma. Il numero uno al mondo nella sfida contro il russo Daniil Medvedev, sospesa ieri per pioggia sul punteggio di 4-2 per l'altoatesino nel terzo set ha vinto la frazione decisiva 6-4. Nel settimo game il russo, che era ai vantaggi, piazza subito un ace per portarsi sul 4-3 ma Sinner ha reagito lasciando a zero il rivale sul suo turno di battuta. Sul 5-3 si è costruito due palle per il match point che Zverev ha annullato con grande freddezza. Sul suo turno di battuta l'azzurro non ha fallito la chance e al terzo match ball ha chiuso la sfida. In finale se la vedrà con il norvegese Casper Ruud che ieri ha battuto Luciano Darderi in due set. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sinner manda Medvedev ko: è il primo italiano dell'Era Open a raggiungere due finali consecutive al Foro Italico

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sinner-Medvedev: gli highlights della FINALE | ATP 1000 Indian Wells

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Sinner, primo allenamento a Roma: oggi test sul Campo 14 in vista dell’esordio al Foro Italico

Sinner in finale al Foro Italico: liquidato Medvedev in tre set. Domenica sfida contro RuddROMA – Jannik Sinner torna in finale agli Internazionali d’Italia grazie alla vittoria su Medvedev in tre set (6-2, 5-7, 6-4).

Sinner supera il record di vittorie di Djokovic nei Masters 1000 di fila reddit

Sinner batte Medvedev e vola in finale a Roma: dopo Bolelli e Vavassori è doppia festa azzurraL'azzurro chiude la battaglia interrotta per pioggia e conquista l'ultimo atto del torneo contro Ruud. Sabato perfetto al Foro Italico grazie anche alla finale conquistata nel doppio ... today.it

Sinner in finale all'Atp Roma: Medvedev battuto in tre set. HIGHLIGHTSPrima volta in finale a Roma per Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Gli azzurri giocheranno per il titolo degli Internazionali d'Italia grazie alla vittoria su Harrison/Skupski con il punteggio di 7-6 ... sport.sky.it