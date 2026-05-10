Luciano Darderi rimonta Paul e strappa il pass per gli ottavi al Foro Italico!

Nel torneo degli Internazionali d’Italia, Luciano Darderi ha battuto Paul nei sedicesimi di finale, riuscendo a rimontare e conquistare la qualificazione per gli ottavi di finale. La partita si è conclusa con una rimonta decisa da parte del giocatore italiano, che ha mantenuto alta la concentrazione fino alla fine. Questa vittoria permette a Darderi di proseguire la sua corsa nel torneo sul campo del Foro Italico.

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Nei sedicesimi di finale degli Internazionali d’Italia Luciano Darderi esce alla distanza in maniera prepotente. La testa di serie numero diciotto rimonta lo statunitense Tommy Paul 3-6 6-3 6-2 in due ore e ventiquattro minuti e strappa così il pass per gli ottavi di finale contro il tedesco Alexander Zverev, testa di serie numero due. Lo statunitense tiene il servizio di apertura sull’errore di diritto del rivale. L’azzurro replica con il diritto in chop per l’1-1. I due contendenti concedono poco ai rispettivi rivali sui turni di servizio, l’unico gioco a concludersi ai vantaggi è il sesto. La svolta arriva nell’ottavo gioco quando, ai vantaggi, l’americano recupera la palla corta del rivale con il tocco sotto rete per il 5-3.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Luciano Darderi rimonta Paul e strappa il pass per gli ottavi al Foro Italico! ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Internazionali Roma 2026, Darderi batte Paul in rimonta e vola agli ottaviVittoria di carattere per Luciano Darderi contro Tommy Paul, con il tennista italiano con anche passaporto argentino che si impone per 3-6, 6-3, 6-2... Luciano Darderi sconfitto in rimonta da Kopriva agli ottavi dell’ATP 500 di MonacoBrutta sconfitta per Luciano Darderi, che subisce la rimonta di Vit Kopriva e viene eliminato agli ottavi di finale dell’ATP 500 di Monaco 2026. Argomenti più discussi: Tommy Paul - Luciano Darderi Video correlati: Live Tennis Aggiornamenti; Dove vedere in tv Darderi-Paul oggi, ATP Roma 2026: orario, programma, streaming; Internazionali di tennis Roma, Musetti e Darderi avanzano al terzo turno; ATP Roma: Darderi, buona la prima. Hanfmann si arrende in due set, adesso c'è Tommy Paul.