Tiro con l’arco azzurre escluse dalle finali individuali nel ricurvo femminile agli Europei

Si è appena conclusa la quarta giornata dei Campionati Europei di tiro con l’arco 2026, che si stanno svolgendo ad Antalya, in Turchia. Durante le varie gare di questa fase, le atlete azzurre non sono riuscite a qualificarsi per le finali individuali nel ricurvo femminile. Le eliminatorie si sono concluse con alcune sorprese e diversi risultati inattesi, che hanno determinato l’accesso alle finali delle prime classificate, mentre le italiane sono state escluse dalla fase decisiva.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui