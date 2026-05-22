Tiro con l’arco azzurre escluse dalle finali individuali nel ricurvo femminile agli Europei
Si è appena conclusa la quarta giornata dei Campionati Europei di tiro con l’arco 2026, che si stanno svolgendo ad Antalya, in Turchia. Durante le varie gare di questa fase, le atlete azzurre non sono riuscite a qualificarsi per le finali individuali nel ricurvo femminile. Le eliminatorie si sono concluse con alcune sorprese e diversi risultati inattesi, che hanno determinato l’accesso alle finali delle prime classificate, mentre le italiane sono state escluse dalla fase decisiva.
Si è appena conclusa la quarta giornata dei Campionati Europei di tiro con l’arco 2026, in corso di svolgimento ad Antalya (in Turchia). Dopo una sessione mattutina che ha regalato all’Italia la certezza di una nuova medaglia grazie alla qualificazione in Finale di Mauro Nespoli, nel pomeriggio gli azzurri non sono riusciti a farsi largo nei tabelloni individuali di ricurvo femminile e compound maschile uscendo di scena prima dei quarti. Partiamo dalla specialità olimpica del ricurvo femminile individuale, in cui l’unica italiana a raggiungere gli ottavi è stata Chiara Rebagliati vincendo il derby con Tatiana Andreoli (6-2) per poi cedere alla russa Nurinisso Makhmudova (7-3). 🔗 Leggi su Oasport.it
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