Tiro con l’arco Italia d’argento con il terzetto femminile nel compound agli Europei

Notizia in breve

Il team femminile italiano di tiro con l’arco nella divisione compound ha vinto la medaglia d’argento nella gara a squadre agli Europei in corso ad Antalya. Le tre atlete coinvolte sono Giulia Di Nardo, Andrea Nicole Moccia ed Elisa Roner. La competizione si è conclusa con questa posizione per l’Italia, che ha ottenuto il secondo posto. La finale si è disputata nelle ultime ore, consolidando il risultato della squadra nazionale femminile.