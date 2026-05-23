Tiro con l’arco Italia d’argento con il terzetto femminile nel compound agli Europei
Il team femminile italiano di tiro con l’arco nella divisione compound ha vinto la medaglia d’argento nella gara a squadre agli Europei in corso ad Antalya. Le tre atlete coinvolte sono Giulia Di Nardo, Andrea Nicole Moccia ed Elisa Roner. La competizione si è conclusa con questa posizione per l’Italia, che ha ottenuto il secondo posto. La finale si è disputata nelle ultime ore, consolidando il risultato della squadra nazionale femminile.
Giulia Di Nardo, Andrea Nicole Moccia ed Elisa Roner si sono aggiudicate la medaglia d’argento nella prova a squadre femminile della divisione compound ai Campionati Europei di tiro con l’arco 2026, in corso di svolgimento ad Antalya. Quest’oggi, nella penultima giornata della rassegna continentale, si sono disputate tutte le finali del compound mentre domani la chiusura della manifestazione sarà riservata alle fasi conclusive del ricurvo. Secondo posto agrodolce per l’Italia, che aveva raggiunto l’ultimo atto del torneo nei giorni scorsi battendo la Gran Bretagna ai quarti e l’Estonia in semifinale prima di cedere ai Paesi Bassi nello scontro diretto con in palio il metallo più pregiato. 🔗 Leggi su Oasport.it
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