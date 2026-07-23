Tiro a volo Niccolò Sodi subito eliminato nella finale dello skeet ad Hangzhou

Notizia in breve

Niccolò Sodi, che aveva concluso le qualificazioni al primo posto, è stato eliminato in settima posizione nella finale dello skeet maschile a Hangzhou. La finale, composta da dodici piattelli, si è conclusa con la sua uscita dopo un breve percorso. La tappa di Coppa del Mondo 2026 si svolge in Cina.