Tiro a volo Niccolò Sodi subito eliminato nella finale dello skeet ad Hangzhou
Niccolò Sodi, che aveva concluso le qualificazioni al primo posto, è stato eliminato in settima posizione nella finale dello skeet maschile a Hangzhou. La finale, composta da dodici piattelli, si è conclusa con la sua uscita dopo un breve percorso. La tappa di Coppa del Mondo 2026 si svolge in Cina.
Ad Hangzhou, in Cina, sede della tappa di Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo, dopo aver chiuso al primo posto nelle qualificazioni, dura appena dodici piattelli la finale dello skeet individuale maschile per l’azzurro Niccolò Sodi, eliminato in settima posizione nell’ultimo atto. Finisce dopo appena un terzo di gara la finale di Niccolò Sodi, con l’azzurro che viene eliminato con lo score di 812, stesso punteggio del transalpino Nicolas Le Jeune, ottavo per aver chiuso le qualificazioni alle spalle dell’italiano. Dopo 24 piattelli escono il nipponico Shotaro Toguchi, quinto, e l’indiano Gurjoat Khangura, sesto, entrambi a quota 1924, ma con le posizioni definite anche in questo caso dalla classifica delle eliminatorie. 🔗 Leggi su Oasport.it
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