Tiro a volo Hangzhou | Sodi secondo dopo 75 piattelli dello skeet

Notizia in breve

Durante la tappa di Hangzhou della Coppa del Mondo di tiro a volo, Niccolò Sodi si è piazzato secondo nello skeet con 75 piattelli, mentre Cassandro ha partecipato alla competizione. La gara si svolge in Cina e rappresenta un evento importante per gli atleti italiani, che stanno ottenendo risultati significativi. La competizione prosegue con altre prove e classifiche.