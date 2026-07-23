Tiro a volo Hangzhou | Sodi secondo dopo 75 piattelli dello skeet
Durante la tappa di Hangzhou della Coppa del Mondo di tiro a volo, Niccolò Sodi si è piazzato secondo nello skeet con 75 piattelli, mentre Cassandro ha partecipato alla competizione. La gara si svolge in Cina e rappresenta un evento importante per gli atleti italiani, che stanno ottenendo risultati significativi. La competizione prosegue con altre prove e classifiche.
La Coppa del Mondo regala grandi emozioni per gli italiani nella tappa di Hangzhou in Cina: brilla Niccolò Sodi, ma occhio a Cassandro Il tiro a volo azzurro si sta mettendo in mostra anche al poligono di Hangzhou, teatro della tappa di Coppa del Mondo 2026. Dopo i primi settantacinque piattelli della qualificazione nello skeet maschile, Niccolò Sodi si è inserito prepotentemente nella lotta per la finale, confermando un ottimo stato di forma. L’atleta italiano ha chiuso la prima tranche con un punteggio di 74 su 75, condividendo il secondo posto provvisorio con il giapponese Shotaro Toguchi. Unico a perfezionare il punteggio è stato lo spagnolo José Maria Mielgo Moneo, autore di un impeccabile 75 su 75. 🔗 Leggi su Sportface.it
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