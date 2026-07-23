Tiro a volo Niccolò Sodi si impone nelle qualifiche e vola in finale a Hangzhou Out Cassandro
Niccolò Sodi ha passato le qualifiche e si è qualificato per la finale della gara di tiro a volo a Hangzhou, in Cina, valida per la Coppa del Mondo 2026. L'atleta italiano ha superato la fase preliminare, mentre un altro concorrente è stato eliminato. La competizione si svolge presso un poligono locale e si concluderà con le finali nelle prossime ore.
? Missione compiuta pet Niccolò Sodi. L’azzurro ha infatti staccato la finale dello skeleton maschile valida per la Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo, evento in fase di svolgimento questo fine settimana presso il poligono di Hangzhou, in Cina. Prova oltremodo solida per il nostro portacolori, bravo a gravitare al vertice anche nelle ultime due serie di qualificazione. Nello specifico il nostro portacolori ha mancato un solo piattello nei 50 tiri finali, attestandosi così con il totale di 123125, contingente identico al francese, poi superato d’autorità agli spareggi. In virtù di quanto successo l’atleta italiano sparerà nell’ultimo atto dalla postazione numero uno. 🔗 Leggi su Oasport.it
Notizie e thread social correlati
Tiro a volo: Sodi in lotta per la finale dopo i primi 75 piattelli dello skeet ad Hangzhou. Cassandro chiamato alla rimontaDopo aver sparato i primi 75 piattelli nello skeet, il tiratore italiano si trova in corsa per la finale a Hangzhou.
Tiro a volo, Hangzhou: Sodi secondo dopo 75 piattelli dello skeetDurante la tappa di Hangzhou della Coppa del Mondo di tiro a volo, Niccolò Sodi si è piazzato secondo nello skeet con 75 piattelli, mentre Cassandro...
Temi più discussi: Tiro a volo: Sodi in lotta per la finale dopo i primi 75 piattelli dello skeet ad Hangzhou. Cassandro chiamato alla rimonta; Tiro a volo, Coppa del Mondo Hangzhou 2026: Sodi secondo nello skeet, la classifica; Tiro a volo, l’Italia cerca conferme ad Hangzhou dopo l’ottima tappa di Lonato; Tiro a volo, Hangzhou: Sodi secondo dopo 75 piattelli dello skeet.
La Coppa del Mondo ISSF di Hangzhou (CHN) è entrata nel vivo con i primi 75 piattelli di qualificazione per lo Skeet. Per gli Azzurri della Squadra del Direttore Tecnico Nazionale Luigi Lodde le prestazioni migliori sono state quelle di Niccolò Sodi, secon facebook
Tiro a volo, Niccolò Sodi si impone nelle qualifiche e vola in finale a Hangzhou. Out Cassandro?Missione compiuta pet Niccolò Sodi. L'azzurro ha infatti staccato la finale dello skeleton maschile valida per la Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo, ... oasport.it
Tiro a volo, Hangzhou: Sodi secondo dopo 75 piattelli dello skeetLa Coppa del Mondo regala grandi emozioni per gli italiani nella tappa di Hangzhou in Cina: brilla Niccolò Sodi, ma occhio a Cassandro Il tiro a volo azzurro si ... sportface.it