Tiro a volo Niccolò Sodi si impone nelle qualifiche e vola in finale a Hangzhou Out Cassandro

Notizia in breve

Niccolò Sodi ha passato le qualifiche e si è qualificato per la finale della gara di tiro a volo a Hangzhou, in Cina, valida per la Coppa del Mondo 2026. L'atleta italiano ha superato la fase preliminare, mentre un altro concorrente è stato eliminato. La competizione si svolge presso un poligono locale e si concluderà con le finali nelle prossime ore.