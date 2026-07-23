Alle qualificazioni di skeet femminile di Hangzhou, nessuna delle tre italiane in gara si è qualificata per la finale. Martina Maruzzo, Giada Longhi e Simona Scocchetti sono state eliminate, non entrando tra le otto finaliste della tappa di Coppa del Mondo 2026.

Si chiudono ad Hangzhou, in Cina, le qualificazioni dello skeet individuale femminile della tappa di Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo: non ci sono buone notizie per l’Italia, dato che non ci saranno azzurre tra le otto finaliste, viste le eliminazioni di Martina Maruzzo, Giada Longhi e Simona Scocchetti. Chiude in testa dopo i 125 piattelli previsti la cinese Jiang Yiting, prima in solitaria a quota 123125, davanti alla statunitense Samantha Simonton, seconda da sola con 122125. Terza piazza a quota 121 per la cinese Che Yufei e per la slovacca Vanesa Hockova. Quinto posto a quota 120 per le cinesi Gao Jinmei (in gara solo per il ranking... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tiro a volo, le qualificazioni dello skeet femminile ad Hangzhou sono fatali alle azzurre

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ISSF World Cup Almaty First Day of Qualifications Skeet Men and Women

Notizie e thread social correlati

Tiro a volo: Sodi in lotta per la finale dopo i primi 75 piattelli dello skeet ad Hangzhou. Cassandro chiamato alla rimontaDopo aver sparato i primi 75 piattelli nello skeet, il tiratore italiano si trova in corsa per la finale a Hangzhou.

Tiro a volo, Hangzhou: Sodi secondo dopo 75 piattelli dello skeetDurante la tappa di Hangzhou della Coppa del Mondo di tiro a volo, Niccolò Sodi si è piazzato secondo nello skeet con 75 piattelli, mentre Cassandro...

Temi più discussi: Azzurri in Cina per la Quarta Coppa del Mondo ISSF; Tiro a volo, l’Italia cerca conferme ad Hangzhou dopo l’ottima tappa di Lonato; Tiro a volo, Gianni Casadio campione d’Italia sul campo di casa; Sanremo, il sollevamento fognario si rompe al Tiro a Volo: divieto di balneazione.

Il Circolo Antico Tiro a Volo premia Centofanti, Avanzini, Telesca e Contraffatto al Galà dello Sport. Intanto prosegue il WTA 125 x.com

Tiro a volo, le qualificazioni dello skeet femminile ad Hangzhou sono fatali alle azzurreSi chiudono ad Hangzhou, in Cina, le qualificazioni dello skeet individuale femminile della tappa di Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo: non ci sono ... oasport.it

Mostri per CR - Più Mortale CR 20!! reddit

Coppa del Mondo tiro a volo, Sodi secondo nello Skeet: domani le finali su Tiro a Volo TVL’azzurro chiude la prima giornata di qualificazioni ad Hangzhou con un quasi perfetto 74/75. Martina Maruzzo è la migliore italiana tra le donne con 71/75. Gio ... sportface.it