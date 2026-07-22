L’azzurro chiude la prima giornata di qualificazioni ad Hangzhou con un quasi perfetto 7475. Martina Maruzzo è la migliore italiana tra le donne con 7175. Giovedì 23 luglio le finali saranno trasmesse in diretta su Tiro a Volo TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV. Buon avvio per l’Italia nella quarta e ultima prova della Coppa del Mondo ISSF 2026 di tiro a volo, in corso ad Hangzhou. Al termine della prima giornata di qualificazioni dello Skeet, disputata oggi sulle pedane del Fuyang Yinhu Sports Centre, Niccolò Sodi occupa la seconda posizione provvisoria nella classifica maschile. L’atleta dell’Aeronautica ha commesso un solo errore nei primi 75 piattelli, chiudendo con un eccellente 7475. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Coppa del Mondo tiro a volo, Sodi secondo nello Skeet: domani le finali su Tiro a Volo TV

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