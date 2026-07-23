Tiro a volo Hangzhou | Sodi secondo dopo 75 piattelli dello skeet Segui la diretta su Sportface TV

Notizia in breve

Nel corso della tappa di Hangzhou della Coppa del Mondo di tiro a volo, un atleta italiano ha ottenuto il secondo posto nello skeet con 75 piattelli, dietro a un concorrente che ha concluso con lo stesso punteggio. La competizione si svolge sul territorio cinese e ha visto protagonisti anche altri tiratori italiani, tra cui un atleta che ha ottenuto un buon piazzamento. La manifestazione è trasmessa in diretta su Sportface TV.