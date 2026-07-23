tiro a volo doppietta statunitense nello skeet femminile ad hangzhou

Notizia in breve

Durante la finale dello skeet femminile a Hangzhou, in Cina, due atlete statunitensi si sono piazzate ai primi due posti. Kimberly Rhode ha vinto la gara, mentre la sua connazionale Samantha Simonton si è classificata seconda. La competizione si è svolta senza partecipanti italiane. La finale ha visto le due americane confrontarsi negli ultimi momenti della gara, con Rhode che ha prevalso sull’avversaria.