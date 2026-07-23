Tiro a volo doppietta statunitense nello skeet femminile ad Hangzhou
Durante la finale dello skeet femminile a Hangzhou, in Cina, due atlete statunitensi si sono piazzate ai primi due posti. Kimberly Rhode ha vinto la gara, mentre la sua connazionale Samantha Simonton si è classificata seconda. La competizione si è svolta senza partecipanti italiane. La finale ha visto le due americane confrontarsi negli ultimi momenti della gara, con Rhode che ha prevalso sull’avversaria.
Doppietta statunitense ad Hangzhou, in Cina, nella finale dello skeet individuale femminile della tappa di Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo: nell’ultimo atto, privo di atlete italiane, si impone Kimberly Rhode davanti alla connazionale Samantha Simonton. Il derby statunitense in finale, infatti premia Kimberly Rhode, che al termine dei 36 piattelli regolamentari supera la connazionale Samantha Simonton, sconfitta con lo score di 34-32, mentre sale sul gradino più basso del podio la cinese Che Yufei, terza a quota 2832. Quarta la slovacca Monika Stibrava, esclusa con 2428. Quinta posizione per la cinese Jiang Yiting, eliminata a quota 1924, mentre si classifica sesta la slovacca Vanesa Hockova, uscita di scena con lo stesso score dall’asiatica, ma penalizzata dal peggior piazzamento nelle qualificazioni. 🔗 Leggi su Oasport.it
Doppietta a cani esterni old style
Notizie e thread social correlati
Tiro a volo, le qualificazioni dello skeet femminile ad Hangzhou sono fatali alle azzurreAlle qualificazioni di skeet femminile di Hangzhou, nessuna delle tre italiane in gara si è qualificata per la finale.
Tiro a volo, podio di Martina Bartolomei nello skeet femminile ad AlmatyDurante la tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo in corso ad Almaty, in Kazakistan, Martina Bartolomei si è piazzata terza nella finale...
Temi più discussi: Tiro a segno, la Coppa del Mondo di Hangzhou si apre nel segno della Cina: doppietta nella pistola 10 metri mista; Sampdoria-Taverne 2-0, decide la doppietta di Tutino. Gli highlights dell'amichevole trasmessa da Telenord; Genoa A-Genoa B 2-5: la tripletta di Vitinha e la doppietta di Colombo decidono l'amichevole in famiglia a Moena; Sampdoria Taverne 2-0, buona la prima per Corradi! Doppietta per Tutino nel primo tempo.
ASD Tiro a Volo Trasimeno: una delle discipline di tiro olimpiche protagonista di una gara a punti sulle pedane dell'impianto umbro nella giornata di giovedì 23 luglio. Buon centro a tutti! #tiroavolo Fitav Umbria #fossaolimpica #tirosportivo Castiglione del La facebook
Tiro a volo, doppietta statunitense nello skeet femminile ad HangzhouDoppietta statunitense ad Hangzhou, in Cina, nella finale dello skeet individuale femminile della tappa di Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo: nell’ultimo atto, privo di atlete italiane, si impone ... oasport.it
Tiro a volo, doppietta d’oro per i fratelli Fabio e Marco DaneseDue medaglie d’oro che brillano come simbolo di impegno, passione e dedizione nel tiro a volo. È questo il risultato straordinario ottenuto dai giovani atleti sardi Fabio Danese e Marco Danese nella ... unionesarda.it