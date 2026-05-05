Tiro a volo podio di Martina Bartolomei nello skeet femminile ad Almaty
Ad Almaty, in Kazakistan, si sta disputando una tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo. Nella finale dello skeet femminile, Martina Bartolomei si è piazzata al terzo posto, ottenendo un risultato che permette all’Italia di salire sul podio in questa gara.
Si apre con un podio per l’Italia la tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo in corso di svolgimento ad Almaty, in Kazakistan: nella finale dello skeet individuale femminile, infatti, si classifica terza Martina Bartolomei. L’ultimo atto vede il successo della kazaka Assem Orynbay, che eguaglia il record del mondo con 3336 e batte nel duello finale la cinese Jiang Yiting, che si ferma a quota 30. Sale sul gradino più basso del podio l’azzurra Martina Bartolomei, uscita di scena in terza posizione con 2732. Si ferma ai piedi del podio la cipriota Anastasia Eleftheriou, eliminata in quarta posizione con 2428, mentre dopo 24 piattelli vengono escluse la messicana Gabriela Rodriguez, quinta a quota 21, e l’ azera Nurlana Jafarova, sesta con 18.🔗 Leggi su Oasport.it
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