Seonaid McIntosh ha vinto la gara di carabina 3 posizioni 50 metri a Hangzhou, sede della tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno. La competizione si è svolta nel poligono cinese durante le giornate di gara. McIntosh ha ottenuto il miglior punteggio, superando gli avversari nella prova di tiro a segno. La manifestazione raduna atleti da diverse nazioni e si svolge nel rispetto delle regole internazionali.

Seonaid McIntosh sale in cattedra al poligono di Hangzhou, località cinese che sta ospitando in questi giorni la tappa valida per la Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno. La britannica ha infatti vinto la prova riservata alla carabina 3 posizioni 50 metri femminile, superando per l’occasione la padrona di casa Jiayu Han. Ma andiamo con ordine. L’atleta si è rivelata leggermente più lucida rispetto alla diretta avversaria, spuntandola di un’incollatura con il punteggio totale di 362.6, con cui ha superato appunto la cinese, la quale si è dovuta accontentare della seconda moneta con 362.3. A decidere le sorti della gara è stata, come si evince dal punteggio, la fase in piedi, in cui la tiratrice d’oltremanica ha dominato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tiro a segno: McIntosh beffa Han e trionfa nella carabina 3 posizioni 50 metri a Hangzhou

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