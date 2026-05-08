Tiro a segno Patrik Jany oro agli Europei nella carabina tre posizioni da 50 metri

Durante la prima giornata degli Europei di tiro a segno 2026, si è disputata la finale nella specialità della carabina tre posizioni da 50 metri. Lo slovacco Patrik Jany ha conquistato la medaglia d’oro, portando a termine la gara con il miglior punteggio. La competizione ha visto protagonisti diversi tiratori provenienti da vari paesi europei, confrontandosi in una sfida che ha richiesto precisione e concentrazione.

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La prima finale degli Europei di tiro a segno 2026 da 25 e 50 metri premia lo slovacco Patrik Jany, che si impone nella carabina libera tre posizioni da 50 metri maschile, nella quale tutti gli azzurri al via chiudono fuori dalla finale, con l’Italia nona nella classifica a squadre vinta dalla Cechia. La finale viene vinta dallo slovacco Patrik Jany, che si impone con 356.6, superando nettamente nel duello conclusivo con il norvegese Jon-Hermann Hegg, secondo a quota 353.9, mentre il podio viene completato dall’ ucraino Serhii Kulish, uscito in terza posizione con 345.1. Si ferma ai piedi del podio, invece, il ceco Filip Nepejchal, quarto a quota 334.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tiro a segno, Patrik Jany oro agli Europei nella carabina tre posizioni da 50 metri Notizie correlate Europei di Tiro a Segno, Sollazzo conquista un super medaglia d’oro nella carabina 10 metriYerevan, 2 marzo 2026 – Arriva un’altra medaglia azzurra dagli Europei di Tiro a Segno, in svolgimento a Yerevan, in Armenia. Tiro a segno, Debora Crosato sfiora la finale agli Europei da 10 metri nella carabina femminile. Vince Pernille Nor-WallDebora Crosato chiude 14ma nella carabina femminile agli Europei da 10 metri 2026 di tiro a segno: a Yerevan, in Armenia, l’azzurra si ferma a 9...