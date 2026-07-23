tirana idranti sui manifestanti davanti al parlamento

A Tirana, la polizia ha usato idranti e gas lacrimogeni contro manifestanti davanti al Parlamento. I partecipanti protestano contro un grande progetto turistico sulla costa, associato alla famiglia Trump, e chiedono le dimissioni del primo ministro. La protesta si è svolta in risposta a questioni legate allo sviluppo edilizio e alla leadership politica. Non sono stati segnalati feriti o arresti durante l'intervento delle forze dell’ordine.

Tirana, 23 lug. (askanews) - La polizia albanese ha usato idranti e gas lacrimogeni per disperdere una nuova protesta davanti al Parlamento, a Tirana. I manifestanti chiedono lo stop a un grande progetto turistico sulla costa, legato alla famiglia Trump, e le dimissioni del primo ministro Edi Rama. Le proteste vanno avanti dal 31 maggio, con raduni ogni sera davanti all'ufficio del premier e manifestazioni diurne davanti al Parlamento. Giovedì alcune centinaia di persone hanno cercato di forzare il cordone di polizia per avvicinarsi all'edificio. Alcuni manifestanti hanno lanciato uova e sassi prima dell'intervento degli idranti e dei lacrimogeni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Albania, scontri a Tirana durante una manifestazione contro il governo di Edi Rama

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