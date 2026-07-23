Scontri davanti al Parlamento a Tirana con idranti e lacrimogeni. La polizia ha affrontato manifestanti che da più di sette settimane chiedono le dimissioni del governo. La protesta continua senza interruzioni. La polizia ha disperso i dimostranti con l’uso di spray al pepe e idranti. La situazione rimane tesa, con gruppi di manifestanti ancora presenti davanti al Parlamento. Nessuna notizia di feriti gravi o arresti.

Forti tensioni a Tirana tra la polizia e i manifestanti che da oltre sette settimane protestano contro il governo del premier socialista Edi Rama di cui chiedono le dimissioni. Le iniziali contestazioni a un progetto per un mega resort promosso da Jared Kushner, genero di Donald Trump, hanno dato il via a un movimento contro l’intera classe politica del Paese. I manifestanti, poche centinaia, si sono riuniti davanti alle vie d’accesso al parlamento dove è prevista l’ultima seduta della sessione. Prima lanci di uova contro gli agenti e poi i tentativi di sfondare i cordoni di polizia hanno provocato tensioni e scontri. La polizia ha usato idranti e lacrimogeni per disperdere la folla. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Scontri davanti al Parlamento a Tirana, usati idranti e lacrimogeni: la protesta contro il premier Rama avanti da oltre 7 settimane

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Tirana Erupts as Police Clash With Anti Corruption Protesters Outside Parliament | NewsX World

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