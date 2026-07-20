Scontri tra manifestanti e polizia | idranti sugli antagonisti

Da ilrestodelcarlino.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante una protesta per la morte di Abderrahim Fakir, manifestanti hanno lanciato bottiglie di vetro contro la polizia, che ha risposto con idranti. Piazza Roosevelt si è trasformata in un campo di battaglia, con i mezzi blindati schierati davanti ai dimostranti. La tensione è rimasta alta mentre gli scontri sono continuati tra le parti. Nessuna informazione su feriti o arresti.

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Protesta per la morte di Abderrahim Fakir. Piazza Roosevelt è un campo di battaglia. Davanti ai mezzi blindati, ci sono ancora manifestanti che lanciano bottiglie di vetro contro i poliziotti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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