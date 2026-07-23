Nella serata del 23 luglio, su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Battiti Live. La scaletta prevedeva le esibizioni di artisti come Annalisa, Tommaso Paradiso, The Kolors, Gabry Ponte e Serena Brancale. La trasmissione, parte di una serie di appuntamenti settimanali, ha mostrato le performance di questi cantanti durante la serata in prima visione.

Da Annalisa a Tommaso Paradiso, passando per The Kolors, Gabry Ponte e Serena Brancale: ecco gli artisti protagonisti della nuova puntata di Battiti Live in onda su Canale 5 in prima serata Proseguono gli appuntamenti settimanali con Tim Battiti Live 2026. Stasera su Canale 5 in prima serata va in onda una nuova puntata dello show musicale che è ormai una tradizione dell'estate, condotto quest'anno da Ilary Blasi, affiancata da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. La scaletta dei cantanti del 23 luglio Dal palco sul mare di Trani si alterneranno alcuni dei protagonisti della musica italiana del momento, mentre non mancheranno le consuete performance "on the road" realizzate in alcune delle località più suggestive della Puglia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Tim Battiti Live 2026, scaletta del 23 luglio: tutti i cantanti stasera su Canale 5

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Tim Battiti Live 2026 La Prima Puntata e le Critiche del Pubblico

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